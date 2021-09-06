BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI - Son Dakika
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BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

06.09.2021 12:54

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDIYalova Belediyesi mahallelerde sürdürdüğü temizlik çalışmalarına bu hafta Bahçelievler Mahallesi'nde devam etti.

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

Yalova Belediyesi mahallelerde sürdürdüğü temizlik çalışmalarına bu hafta Bahçelievler Mahallesi'nde devam etti. Ekipler, günlük rutin çalışmalarının yanı sıra belirlenen program dahilinde mahallelerde kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Kaldırım ve yol kenarlarında bulunan yabani otların kesimi, mıntıka temizliği ve konteynerlerin dezenfekte işlemleri ekipler tarafından yapıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar, gün içerisinde tamamlandı.

Kaynak: Habermetre
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Bahçelievler Mahallesi, Yalova Belediyesi, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI - Son Dakika


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