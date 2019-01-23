Bahçelievler Polisinden Dev Operasyon
52 dakika önce
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine düzenledikleri baskında piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL'yi bulan binlerce cinsel gücü arttırıcı sahte hap ele geçirdi.
Bahçelievler
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine düzenledikleri baskında piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL'yi bulan binlerce cinsel gücü arttırıcı sahte hap ele geçirdi.
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
ekipleri, Soğanlı Mucize
Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde cinsel gücü arttırıcı ilaç üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. İş yerini takibe alan ekipler, içeri giren çıkan şahısları izledi. Dün akşam operasyon için harekete geçen ekipler, iş yerini baskın düzenledi. Yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL'yi bulan binlerce sahte hap, cinsel gücü arttırıcı krem ve çay ele geçirildi. Operasyonda 6 zanlı da gözaltına alındı.
İş yerinde arama yapan polisler, sağlıksız koşullarda üretim yapılan alanları da inceledi. İlçe Tarım müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğünden gelen ekipler de iş yerinde incelemeler de bulunarak ilaçlardan numuneler aldı. Yapılacak çalışmaların ardından mühürlenecek olan iş yerinde bulunan ilaçlar el konuldu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:36 Kaynak: İHA
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