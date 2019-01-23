Bahçelievler Polisinden Dev Operasyon

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Meral Akşener'den İzmir ve İttifak Açıklaması Geldi

Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi

Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var