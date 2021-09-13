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Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu - Son Dakika

Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu

13.09.2021 10:50

Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu Bahçelievler'de 400 çocuk sünnet oldu Bahçelievler'de bu yıl 17'incisi düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde renkli görüntüler oluşurken, Bahçelievler Belediyesi tarafından 400 çocuk sünnet edildi.

Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu

Bahçelievler'de 400 çocuk sünnet oldu

İSTANBUL - Bahçelievler'de bu yıl 17'incisi düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde renkli görüntüler oluşurken, Bahçelievler Belediyesi tarafından 400 çocuk sünnet edildi.

Bahçelievler'de bu yıl 17'incisi düzenlenen geleneksel sünnet şöleni renkli görüntülere sahne oldu. Bahçelievler Belediyesi tarafından 400 çocuk sünnet edilirken, çocuklar için Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı'nda bir etkinlik düzenlendi. Şenliğe belediye tarafından dağıtılan sünnet kıyafetleri ile katılan çocuklar doyasıya eğlendi. Çocuklar ve aileleri animatör programları, oyun parkları gibi çeşitli etkinliklerle şölenin tadını çıkardı. Ayrıca belediye tarafından sünnet olan tüm çocuklara akıllı saat hediye edildi. Şölende şarkıcı Turan Şahin katılanlara konser verdi. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da katıldı. Şölen konserin bitişiyle sona erdi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, " Bu gün burada çocuklarımızın sünnet şölenini yapıyoruz. Sünnetlerini yaptırdık. Yaklaşık dört yüz tane çocuğumuzu sünnet ettirdik. 5 yaş ve üstü yaptırdık. Bu gün bir arkadaşımız sordu beş yaşa kadar genel anestezi gerektiği için zor oluyor. Ondan dolayı biz 5 yaş üstü yaptırdık. Bu arada bize destek veren hastanelere teşekkür ediyorum. Sünnet çocuklarımıza da geçmiş olsun diliyorum. Çocuklarımızı sünnet ettirdik onlara kıyafet verdik. Bahçelievler'in hizmetkarıyız. Komşularımızın, çalışanlarımızın, vatandaşlarımızın hizmetkarıyız. Sizlerin isteklerini sizlerin fikirlerine değer veriyoruz. Son olarak sizlerin hizmetinizdeyiz ve emrinizdeyiz" diye konuştu.

"Burayı çok sevdim"

Çok eğlendiğini söyleyen 6 yaşındaki Ahmet Ali Üstüner, " Sünnet oldum da geldim. Burada oyunlar oynuyorum, bulmaca çözüyorum, şarkı söylüyorum. Buraya annem, babam ve kardeşimle geldim. Çok eğleniyorum. Burayı çok sevdim " dedi.

Şarkı söyleyip, oyun oynadığını belirten 11 yaşındaki Ahmet Çoltur, " Burada şarkı söylüyoruz, oyun oynuyoruz. Şu an sünnet töreni var. Ben de sünnet oldum. Annem ve kardeşlerimle geldim. Ben burada çok eğleniyorum " dedi.

"Böyle güzel bir organizasyonu yaptığı için Hakan başkanımızı tebrik ederim"

Çocuklar için hayırlı olsun dileklerini ileten İdris Çoltur, " Böyle güzel bir organizasyonu yaptığı için Hakan başkanımızı tebrik ederim. Bütün çocuklara hayırlı uğurlu olsun. Bahçelievler çok güzel hizmetler görüyor. Benim yeğenim sünnet oldu. Biz daha yeni geldik. Törene çağıracaklar. Yeğenimle sahneye çıkacağız " dedi.

Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu
Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu
Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu
Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu
Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu
Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu
Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu
Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu
Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu
Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu
Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu
Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu
Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu
Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu
Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu
Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu
Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu
Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu
Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu
Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu
Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu
Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu
Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu
Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu
Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu
Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu
Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçelievler sünnet şöleninde renkli görüntüler oluştu - Son Dakika
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