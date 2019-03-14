Son Dakika Haberleri: Bahçelievler ve Terakki Mahallesi Sakinleri Alan'ı Bağrına Bastı

Bahçelievler ve Terakki Mahallesi Sakinleri Alan'ı Bağrına Bastı

1 saat önce

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, Bahçelievler ve Terakki Mahallesi sakinleri ile buluştu.

Bahçelievler ve Terakki Mahallesi Sakinleri Alan'ı Bağrına Bastı, System.String[]
AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, Bahçelievler ve Terakki Mahallesi sakinleri ile buluştu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Dr. Selim Alan, vatandaşlarla kentin sorunları ve çözüm önerilerini konuştu.

31 Mart 2019 günü yapılacak olan yerel seçimler öncesinde AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, Bahçelievler ve Terakki Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşlara projeleri anlatan Alan, yoğun ilgiyle karşılaştığı vatandaşlara teşekkür etti. Adeta Dr. Ömer Selim Alan'ı bağrına basan mahalle sakinleri, başta yol olmak üzere kentin sorunlarını ve dertlerini Alan'a aktardılar. Genç ekiple birlikte kentte koşacaklarını ifade eden Alan, "Artık emeklemekten yorulduk. Bu genç kadro ile artık koşacağız. Direksiyona geçip Zonguldak'ı güzel yerlere getireceğiz. Zonguldak hizmet istiyor. Bu kent için çok güzel 5 ana projemiz var. Şehrimiz nefes alacak. Temel bir çok sorunu çözeceğiz. Bu kentin psikolojisini düzelteceğiz" dedi.

Alan toplantıyla ilgili de, "Bahçelievler ve Terakki Mahallesi Sakinleri ile buluştuk. Projelerimizi anlattık, desteklerini istedik. Mahalle sakinlerimize güzel karşılamaları ve ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. İnşallah 31 Mart'tan sonra aynı hız ve aynı heyecan ile çalışacağız ve vatandaşlarımıza kulak verip sorunları bir bir çözeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:42 Kaynak: İHA

Ömer Selim Alan, Zonguldak, Bahçelievler, Terakki Mahallesi, Güncel
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