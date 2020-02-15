Bahçelievler Zafer Mahallesi Çimen Sokak'ta GBT sorgusu yapan 3 bekçi, kimliği belirsiz bir kişi... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler Zafer Mahallesi Çimen Sokak'ta GBT sorgusu yapan 3 bekçi, kimliği belirsiz bir kişi... - Son Dakika

Bahçelievler Zafer Mahallesi Çimen Sokak'ta GBT sorgusu yapan 3 bekçi, kimliği belirsiz bir kişi...

6 saat önce

Bahçelievler Zafer Mahallesi Çimen Sokak'ta GBT sorgusu yapan 3 bekçi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla yaralandı.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Çimen Sokak'ta GBT sorgusu yapan 3 bekçi, kimliği belirsiz bir kişi..., System.String[]

Bahçelievler Zafer Mahallesi Çimen Sokak'ta GBT sorgusu yapan 3 bekçi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla yaralandı. Boğuşma sırasında bekçiler, saldırganı da yaralı bir şekilde yakaladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı bekçileri ve saldırganı hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Zafer Mahallesi, Bahçelievler, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da GBT sorgusu yapan 3 bekçi bıçaklandı!
Evindeki gizli bölmede yakalanan cezaevi firarisi kadın: Cumhurbaşkanı bizi affetsin Yurtdışına kaçmak isteyen göçmen, epilepsi nöbeti geçirip hayatını kaybetti Ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı

Son Dakika Haberleri
03:41 Serdar Ortaç; Jinekolog değil göbek hastasıyım
01:41 Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
00:47 Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
00:42 O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 04:41:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçelievler Zafer Mahallesi Çimen Sokak'ta GBT sorgusu yapan 3 bekçi, kimliği belirsiz bir kişi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]