Son Dakika › 3. Sayfa › Bahçelievler Zafer Mahallesi Çimen Sokak'ta GBT sorgusu yapan 3 bekçi, kimliği belirsiz bir kişi... - Son Dakika
Bahçelievler Zafer Mahallesi Çimen Sokak'ta GBT sorgusu yapan 3 bekçi, kimliği belirsiz bir kişi...
6 saat önce
Bahçelievler Zafer Mahallesi Çimen Sokak'ta GBT sorgusu yapan 3 bekçi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:33 Kaynak: İHA
Bahçelievler Zafer Mahallesi Çimen Sokak'ta GBT sorgusu yapan 3 bekçi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla yaralandı. Boğuşma sırasında bekçiler, saldırganı da yaralı bir şekilde yakaladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı bekçileri ve saldırganı hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
Son Dakika İstanbul'da GBT sorgusu yapan 3 bekçi bıçaklandı! Evindeki gizli bölmede yakalanan cezaevi firarisi kadın: Cumhurbaşkanı bizi affetsin Yurtdışına kaçmak isteyen göçmen, epilepsi nöbeti geçirip hayatını kaybetti Ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı