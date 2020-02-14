Bahçelievlerde çöken binadaki çalışmalar havadan görüntülendi - Son Dakika

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Bahçelievlerde çöken binadaki çalışmalar havadan görüntülendi
6 saat önce
BAHÇELİEVLERDE ÇÖKEN BİNADAKİ ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (aktüel 18.00 sıraları)
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:58 Kaynak: DHA
BAHÇELİEVLERDE ÇÖKEN BİNADAKİ ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (aktüel 18.00 sıraları)
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