'Bahçelisiz siyaset' twitini beğenen ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden özür
1 saat önce
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 'Bahçelisiz siyaset' twitine beğeni özrü
Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından gazeteci Ergün Babahan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili iletisine 'beğeni' (like) konulmasına hükümetten tepki geldi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabının, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin sağlığına ilişkin insani açıdan kabul edilemez, diplomatik teamüllere tamamen aykırı 'beğeni'sini şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:46
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