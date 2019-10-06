'Bahçelisiz siyaset' twitini beğenen ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden özür

Amerika Birleşik Devletleri 'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından gazeteci Ergün Babahan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili iletisine 'beğeni' (like) konulmasına hükümetten tepki geldi.

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Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten'in 1 milyon TL kazandığı sorunun kurgu olduğu iddia edildi