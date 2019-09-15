Son Dakika Haberleri: "Bahçemde büyük bir kertenkele var" ihbarı, iguananın yeni evine kavuşmasını sağladı
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"Bahçemde büyük bir kertenkele var" ihbarı, iguananın yeni evine kavuşmasını sağladı

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir vatandaşın, "Bahçemde büyük bir kertenkele var" ihbarı sonrasında harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, buldukları iguanayı doğal yaşam parkındaki yeni eviyle buluşturdu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir vatandaşın, "Bahçemde büyük bir kertenkele var" ihbarı sonrasında harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, buldukları iguanayı doğal yaşam parkındaki yeni eviyle buluşturdu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlardan gelen şikayet ve talepleri karşıladığı '153 Whatsapp İhbar Hattı'na gelen bir ihbar ekipleri harekete geçirdi. "Bahçemde büyük bir kertenkele var. Çocuklarım korkuyor" ihbarı üzerine vatandaşın yaşadığı eve giden Ormanya Doğal Yaşam Parkı ekipleri tarafından bahçede yapılan kotrollerde yaklaşık 40 santim uzunluğunda bir iguanaya rastlanıldı. Vatandaşın kertenkele sandığı iguana, Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.


Ormanya'ya getirilen iguana ilk olarak Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek veteriner hekimlere teslim edildi. Vitamin ve mineral takviyelerinin yapıldığı iguana için beslenme programı oluşturuldu. Tedavilerinin ardından Ormanya'da özel bir alan hazırlanan iguana, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan Ormanya'daki sürüngen evine bırakıldı. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:19 Kaynak: İHA
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