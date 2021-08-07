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Bahçenin ortasında kan döküldü! Yüksek fizik mühendisi, arazi kavgasında can verdi - Son Dakika

Bahçenin ortasında kan döküldü! Yüksek fizik mühendisi, arazi kavgasında can verdi

07.08.2021 17:40
Bahçenin ortasında kan döküldü! Yüksek fizik mühendisi, arazi kavgasında can verdi, System.String[]

Aydın'da yaşanan olayda Yüksek Fizik Mühendisi olarak çalışan Mehmet İnanç Akcan, icradan satın aldığı arazileri eski sahiplerine geri satmak istedi. Akcan ve arazinin eski sahipleri arasında çıkan tartışmada silahlar patladı. Kurşunların isabet ettiği yüksek fizik mühendisi, kaldırıldığı hastane yolunda hayata veda etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Yüksek Fizik Mühendisi Mehmet İnanç Akcan'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin ayrıntılar belli oldu. Akcan, icradan arazi satın aldı ve bu arazileri önce eski sahiplerine satmak istedi. Daha sonra ise kararından vazgeçti. Bu nedenle arazi sahipleri ve Akcan arasında çıkan tartışma sonucu, arazinin ortasında silahlar patlattı. Kurşunların hedefi olan yüksek fizik mühendisi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGANIN KARDEŞİ DE YARALANDI

Türk Standartları Enstitüsü'nde (TSE) Yüksek Fizik Mühendisi olarak çalışan Mehmet İnanç Akcan, bir süre önce Nazilli ilçesine bağlı Çaylı Mahallesi'nde icradan satışa sunulan incir bahçesi satın aldı. Ankara'dan dün saat 20.30 sıralarında, bahçeye bakmaya gelen Akcan, arazinin eski sahipleri M.D ve ağabeyi H.D. ile karşılaştı. Arazinin eski sahipleri ile Akcan arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. H.D'nin pompalı tüfekle ateş ettiği Mehmet Akcan ile saçmaların isabet ettiği saldırganın kardeşi M.Dde yaralandı.H.D. kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

HASTANE YOLUNDA CAN VERDİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Mehmet Akcan, ambulansa hastaneye kaldırılmak istenirken yolda yaşamını yitirdi. Akcan'ın cesedi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hafif yaralanan M.D. ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.D. yapılan müdahalenin ardından gözaltına alındı. Jandarma, olayın ardından kaçan H.D'yi de suç aleti silahla yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 kardeş bugün adliyeye sevk edildi.

"ÖNCE SATMAK İSTEDİ SONRA VAZGEÇTİ"

Bankadan çektikleri 10 bin lira krediyi, ödeyemedikleri için 4 ay önce 7 dönümlük incir bahçelerinin 52 bin liraya Mehmet İnanç Akcan'a satıldığını anlatan katil zanlısı H.D. ve M.D'nin babaları A.D., "Bahçemizi satın alan mühendis dün, incir bahçemize geldi. Bu sırada iki oğlum ağaçları sulama ve bakımlarını yapıyormuş. Daha önce Akcan ile yaptığım telefon görüşmesinde bahçemizi kendisinden 55 bin liraya geri satın almak istediğimizi teklif ettik. Kendisi de kabul etmişti. Ancak, dün geldiğinde çocuklarımla yaptığı görüşmede bahçeyi satmaktan vazgeçtiğini söyleyince aralarında tartışma başlamış. Tartışmanın sonunda bu üzücü olay meydana gelmiş" dedi.

Bahçenin ortasında kan döküldü! Yüksek fizik mühendisi, arazi kavgasında can verdi
Bahçenin ortasında kan döküldü! Yüksek fizik mühendisi, arazi kavgasında can verdi
Bahçenin ortasında kan döküldü! Yüksek fizik mühendisi, arazi kavgasında can verdi

Türk Standartları Enstitüsü, Nazilli, Hastane, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçenin ortasında kan döküldü! Yüksek fizik mühendisi, arazi kavgasında can verdi - Son Dakika


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