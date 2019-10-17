Son Dakika Haberleri: Bahçesaray belediye meclisinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Bahçesaray belediye meclisinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Bahçesaray belediye meclisinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

28 dakika önce

Van'ın Bahçesaray Belediyesi meclisinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek.Devletin terör devleti kurulmasını engellemek ve Suriyelilerin kendi ülkelerine dönüşünü sağlamak için başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na Bahçesaray Belediye Meclisisinden destek kararı alındı.

Bahçesaray belediye meclisinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Van'ın Bahçesaray Belediyesi meclisinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek.


Devletin terör devleti kurulmasını engellemek ve Suriyelilerin kendi ülkelerine dönüşünü sağlamak için başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na Bahçesaray Belediye Meclisisinden destek kararı alındı.Toplantı sonrası belediye meclisi adına açıklama yapan Başkan Arvas; "Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DEAŞ, PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu belediye meclisimiz olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye meclisimiz, her zaman kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır" ifadelerini kullandı. - VAN

Barış Pınarı Harekatı, Bahçesaray, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu: Koskoca Avrupa, terör örgütünün rehberliğini kendisine yol tutmuş
Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine darbe: 118 terörist etkisiz hale getirildi Tel Aviv'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek eylemi Son Dakika: AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:07:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçesaray belediye meclisinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]