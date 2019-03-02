Son Dakika Haberleri: Bahçesaray Beyaza Büründü

Bahçesaray Beyaza Büründü

1 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken bir taraftan da kar'la gelen güzelliklerle kartpostallık manzaralar oluştu.

Bahçesaray Beyaza Büründü, System.String[]
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken bir taraftan da kar'la gelen güzelliklerle kartpostallık manzaralar oluştu.

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van-Bahçesaray, Van- Çatak yoluna üşen çığlar temizlendi. Kar yağışı sonrası ilçe merkezi beyaza büründü. Karlı ağaçların gökyüzü ve bulutlarla birleşince ortaya doyumsuz enstantaneler çıktı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:07 Kaynak: İHA

Çatak, Kar, Van, Bahçesaray, Güncel
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