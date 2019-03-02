Bahçesaray Beyaza Büründü
1 saat önce
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken bir taraftan da kar'la gelen güzelliklerle kartpostallık manzaralar oluştu.
Van
'ın Bahçesaray
ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken bir taraftan da kar'la gelen güzelliklerle kartpostallık manzaralar oluştu.
Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van-Bahçesaray, Van- Çatak
yoluna üşen çığlar temizlendi. Kar
yağışı sonrası ilçe merkezi beyaza büründü. Karlı ağaçların gökyüzü ve bulutlarla birleşince ortaya doyumsuz enstantaneler çıktı. - VAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:07 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'daki Taraftar Kazasında Otobüs Şoförü Alkollü Çıktı
Kağıt Toplama Arabasını Yastık Yapıp Kaldırımda Uyuyan Küçük Çocuk Yürek Burktu
Petkim Geçen Yıl 872 Milyon Lira Kar Etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milli Uçağımız 2026'da Göklerde Olacak