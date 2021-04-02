VAN Bahçesaray'da 3 ay sonra 2 vaka - Son Dakika

VAN Bahçesaray'da 3 ay sonra 2 vaka

02.04.2021 11:11
VAN Bahçesaray'da 3 ay sonra 2 vaka, System.String[]

VAN'daki vaka artışı sürerken, kente 110 kilometre uzaklıkta bulunan ve yılın büyük bölümü yolu kardan kapalı olan Bahçesaray ilçesinde 3 ay aradan sonra 2 kişide koronavirüs tespit edildi.

VAN'daki vaka artışı sürerken, kente 110 kilometre uzaklıkta bulunan ve yılın büyük bölümü yolu kardan kapalı olan Bahçesaray ilçesinde 3 ay aradan sonra 2 kişide koronavirüs tespit edildi. Uzun bir süre hiç vakanın görülmediği ilçede durum endişe yaratırken, sağlık ekipleri ise vakalarla ilgili filyasyon çalışması başlattı.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan ilk 'vaka oranı' haritasında mavi kategorideki 'düşük riskli' iller arasında yer alan Van, paylaşılan son verilere göre sarı kategorideki 'orta riskli' iller arasına geçti. Kentteki vaka artışları devam ederken, aylardır hiç vakanın görülmediği merkeze 110 kilometre uzaklıkta bulunan, kar ve çığ nedeniyle yolları sürekli kapanan Bahçesaray ilçesinde, hem sağlık çalışanları hem de güvenlik güçlerinin yoğun çalışması ve halkın duyarlılığı sayesinde 3 aydır vaka görülmedi. Ayrıca Van- Bahçesaray yolunun kısmen açık olması nedeniyle ilçeye giriş çıkışların fazla olmaması da vaka yokluğunda etkili oldu.

VAN'DA ARTAN VAKALAR İLÇELERE DE YANSIDI

Van genelinde artan vakalar, hiç hasta olmayan ilçelere de yansıdı. Yaklaşık 3 aydır tek vakanın bile çıkmadığı Bahçesaray'da, önceki gün 2 yeni vaka belirlendi. İlçede endişe yaratan vakalar ile ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Sergen Saraçoğlu, şöyle konuştu

Bahçesaray ilçemizde yaklaşık 3 aydır vaka görmüyorduk. Sıfır vaka ile devam ediyorduk. Van'daki vaka sayılarının azalması ilçemize de yansımıştı. Coğrafi şartlardan dolayı buraya ulaşım zor ve daha izole bir ilçe olduğu için işimiz de biraz kolaylaştı. Bahçesaray İlçemizde filyasyon ekiplerimizin kapsamlı çalışmaları, kolluk kuvvetlerinin sıkı denetimleri ve vatandaşlarımızın da kurallara uyması vaka sayılarını sıfırlamamızda etkili oldu. Sağlık çalışanları olarak çok zor şartlarda filyasyon ve aşı çalışmaları için vatandaşlara ulaşmaya çalıştık dedi.

'KAPSAMLI ÇALIŞMA BAŞLATTIK'

İlçede 3 ayın ardından 2 yeni vakanın çıktığını belirten Dr. Saraçoğlu, Şu an ilçemizde 2 yeni vaka çıktı bu vakalarımızın filyasyon çalışmalarını kapsamlı şekilde yaptık. 3 ay sonra ilk kez vaka görüldüğü için kapsamlı kurum taraması da yaptık. İnşallah bu kapsamlı tarama sonucunda da vaka sayılarını tekrardan sıfırlamış olacağız. Bunun için de yoğun çaba sarf ediyoruz dedi.

'BÜYÜK ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK'

İlçede yaşayan Yakup Tan, yeni vakaların çıktığını öğrendikten sonra büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, İlçemizde 3 aydır hiç vakamız yoktu. Ama maalesef dün yeni vakalar çıkmış. Bu duruma çok üzüldük. İnşallah en kısa zamanda bunu da atlatır ve eski günlerimize kavuşuruz. İlçemizde vatandaşlarımız genel itibariyle maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat ediyor. Vatandaşlarımız bu konuda çok duyarlı davranıyor. İnşallah en kısa zamanda tüm dünyada bu hastalığı atlatırız. Eski günleri özledik. İnşallah eski günlere yakın zamanda kavuşuruz diye konuştu.

VAN Bahçesaray'da 3 ay sonra 2 vaka
VAN Bahçesaray'da 3 ay sonra 2 vaka
VAN Bahçesaray'da 3 ay sonra 2 vaka
VAN Bahçesaray'da 3 ay sonra 2 vaka
VAN Bahçesaray'da 3 ay sonra 2 vaka
VAN Bahçesaray'da 3 ay sonra 2 vaka
VAN Bahçesaray'da 3 ay sonra 2 vaka
VAN Bahçesaray'da 3 ay sonra 2 vaka
VAN Bahçesaray'da 3 ay sonra 2 vaka
VAN Bahçesaray'da 3 ay sonra 2 vaka
VAN Bahçesaray'da 3 ay sonra 2 vaka

Sağlık Bakanlığı, Bahçesaray, Hisarcık, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN Bahçesaray'da 3 ay sonra 2 vaka - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi Koronavirüsü atlatan kişilerle ilgili antikor araştırması: Ev kadınlarını 3 ay, doktorları 9 ay koruyor Koronavirüsü atlatan kişilerle ilgili antikor araştırması: Ev kadınlarını 3 ay, doktorları 9 ay koruyor Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı Sadece belirli hastanelerde bulunacak BionTech aşısı, Türkiye'de bugün ilk kez kullanıldı Sadece belirli hastanelerde bulunacak BionTech aşısı, Türkiye'de bugün ilk kez kullanıldı ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti
Biden ilk Kabine toplantısını gerçekleştirdi! Çekildikleri fotoğrafta birden fazla dikkat çeken detay var Biden ilk Kabine toplantısını gerçekleştirdi! Çekildikleri fotoğrafta birden fazla dikkat çeken detay var         
11:42
Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak         
11:10
Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu? Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu?         
11:00
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor         
10:49
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular         
10:28
16 bıçak darbesiyle hamileyken öldürülen Sezen'den geriye gelinlikli fotoğrafı kaldı 16 bıçak darbesiyle hamileyken öldürülen Sezen'den geriye gelinlikli fotoğrafı kaldı         
10:06
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu         
09:19
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı         
08:56
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti         
08:30
Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu         
07:23
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 11:51:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: VAN Bahçesaray'da 3 ay sonra 2 vaka - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei