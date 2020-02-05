Bahçesaray'da çığ altında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi - VAN - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçesaray'da çığ altında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi - VAN - Son Dakika

Bahçesaray'da çığ altında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi - VAN

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hastane morgu önünden detaylar Vali Mehmet Emin Bilmez açıklama Cenaze aracının çıkması Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüste hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Bahçesaray ilçesine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hastane morgu önünden detaylar

Vali Mehmet Emin Bilmez açıklama

Cenaze aracının çıkması Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüste hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Bahçesaray ilçesine gönderildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Saadet Tosun ve Emirhan Kaymaz'ın cenazeleri Bahcesaray'a götürüldü.

Bahçesaray'da çığ altında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi - VAN

Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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