Bahçesaray'da çığ altından kurtarılan yaralılar hastaneye getirildi (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçesaray'da çığ altından kurtarılan yaralılar hastaneye getirildi (3) - Son Dakika

Bahçesaray'da çığ altından kurtarılan yaralılar hastaneye getirildi (3)

6 saat önce

Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketi Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Çığ altından çıkarılan kişilerin hastaneye getirilmesi VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığın altında kalan yaralıların Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.

Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketi

Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi

Çığ altından çıkarılan kişilerin hastaneye getirilmesi

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığın altında kalan yaralıların Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.

Bahçesaray'da çığ altından kurtarılan yaralılar hastaneye getirildi (3)

Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:52 Kaynak: AA
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