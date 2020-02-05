Bahçesaray'da çığ altından kurtarılan yaralılar hastaneye getirildi (3) - Son Dakika

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Bahçesaray'da çığ altından kurtarılan yaralılar hastaneye getirildi (3)
6 saat önce
Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketi Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Çığ altından çıkarılan kişilerin hastaneye getirilmesi VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığın altında kalan yaralıların Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:52 Kaynak: AA
Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketi
Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi
Çığ altından çıkarılan kişilerin hastaneye getirilmesi
VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığın altında kalan yaralıların Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.
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