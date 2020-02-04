Bahçesaray'da çığ düştü (1) - Son Dakika
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Bahçesaray'da çığ düştü (1)

12 dakika önce

Bahçesaray yolunda çığ düşmesi sonucu minibüs ve iş makinesinin kar yığını altında kaldığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Bahçesaray'da çığ düştü (1), System.String[]

Bahçesaray yolunda çığ düşmesi sonucu minibüs ve iş makinesinin kar yığını altında kaldığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Akşam saatlerinde Bahçesaray- Van karayoluna çığ düştüğü ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu belirterek,

"Bahçesaray- Van karayolunda minibüs ve bir iş makinesinin çığ altında kaldığı ihbarı bize ulaştı. Ekipler bölgeye yönlendirildi" dedi.


Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:59 Kaynak: DHA
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