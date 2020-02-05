Bahçesaray'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları sürüyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçesaray'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları sürüyor (2) - Son Dakika

Bahçesaray'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları sürüyor (2)

6 saat önce

Çığın düştüğü alandan detaylar Arama çalışmaları VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde üzerine çığ düşen minibüsün bulunduğu bölgede çığ altında kaldığı değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çığın düştüğü alandan detaylar

Arama çalışmaları

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde üzerine çığ düşen minibüsün bulunduğu bölgede çığ altında kaldığı değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın yaşandığı Karabet Tüneline 4 kilometre mesafedeki bölgede AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye, karayolları ve büyükşehir belediyesi ekipleri, çığ altında kaldığı değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplere, vatandaşlar da destek veriyor.


Bu arada çığın altından kurtarılan minibüsteki 6 kişi ile iş makinesi operatörünün tedavileri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Dün üzerine çığ düşen iş makinesi ve minibüste bulunan 7 kişi ekiplerce kurtarılmış, 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, olayda yaralı kurtarılan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, çığ altında 2 kişinin daha olabileceğinin değerlendirildiğini, ekiplerin de bu yönde çalışma yürüttüğünü anlatmıştı.

Bahçesaray'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları sürüyor (2)

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bahçesaray, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:26 Kaynak: AA
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