Bahçesaray'da diyabet ve tansiyon hastası kadın hastaneye polis helikopteriyle yetiştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçesaray'da diyabet ve tansiyon hastası kadın hastaneye polis helikopteriyle yetiştirildi - Son Dakika

Bahçesaray'da diyabet ve tansiyon hastası kadın hastaneye polis helikopteriyle yetiştirildi

1 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki bir mezrada yaşayan 60 yaşındaki diyabet ve tansiyon hastası kadın, kara yolu kar yağışı nedeniyle kapandığı için polis helikopteriyle hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki bir mezrada yaşayan 60 yaşındaki diyabet ve tansiyon hastası kadın, kara yolu kar yağışı nedeniyle kapandığı için polis helikopteriyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bahçesaray'ın Cevizlibelen köyü Aktaş Mezrası'nda yaşayan diyabet ve tansiyon hastası Perihan Baysungur'un rahatsızlanması üzerine yakınları, sağlık ekiplerini arayarak yardım talep etti.

Kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandığı için mezraya ulaşamayan sağlık ekipleri, polisten helikopter desteği istedi.

Bunun üzerine bir polis helikopteriyle mezradan alınan Baysungur ve refakatçisi, güvenli şekilde kent merkezindeki sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bahçesaray'da diyabet ve tansiyon hastası kadın hastaneye polis helikopteriyle yetiştirildi

Bahçesaray, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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