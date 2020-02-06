Bahçesaray'da düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cenazesi çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçesaray'da düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cenazesi çıkarıldı - Son Dakika

Bahçesaray'da düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cenazesi çıkarıldı

6 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen bölgede yapılan arama çalışmalarında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı.

Bahçesaray'da düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cenazesi çıkarıldı, System.String[]

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen bölgede yapılan arama çalışmalarında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede 2-3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Sabah saatlerinde çığ felaketinin yaşandığı bölgeye giden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, dedektör köpeklerle bölgede arama çalışması yürüttü.

Çalışmalar sırasında ekipler bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Bölgede çığ altında olduğu değerlendirilen 2 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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