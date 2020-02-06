Bahçesaray'da düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cenazesi çıkarıldı - Son Dakika

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen bölgede yapılan arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 40'a yükseldi.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede 2-3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çığ felaketinin yaşandığı bölgede arama çalışması yürüten Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.