Bahçesaray'da düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cenazesi çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçesaray'da düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cenazesi çıkarıldı - Son Dakika

Bahçesaray'da düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cenazesi çıkarıldı

6 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen bölgede yapılan arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Bahçesaray'da düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cenazesi çıkarıldı, System.String[]

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen bölgede yapılan arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 40'a yükseldi.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede 2-3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çığ felaketinin yaşandığı bölgede arama çalışması yürüten Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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