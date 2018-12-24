Son Dakika Haberleri: Bahçesaray'da Eğitime Ara Verildi

Bahçesaray'da Eğitime Ara Verildi

31 dakika önce

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bugün için ara verildi.

Bahçesaray'da Eğitime Ara Verildi, System.String[]
VAN'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bugün için ara verildi.

Bahçesaray ilçesinde dün başlayan kar yağışı etkili olmayı sürdürürken, hayatı da olumsuz yönde etkiledi. Ulaşımın da aksaması üzerine eğitime ara verildi. Van Valiliği, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün için ara verildiğini açıkladı. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:35 Kaynak: DHA

Van, Bahçesaray, Güncel
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