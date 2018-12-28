Son Dakika Haberleri: Bahçesaray'da Eğitime Kar Engeli

Bahçesaray'da Eğitime Kar Engeli

46 dakika önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bahçesaray'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Van'ın Bahçesaray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede karın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bugün ara verildiği, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:02 Kaynak: AA

Van, Bahçesaray, Güncel
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