Bahçesaray'da Eğitime Kar Engeli

Van'ın Bahçesaray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.





Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde karın etkisini sürdürdüğü belirtildi.





Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bugün ara verildiği, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

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