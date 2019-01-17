Son Dakika Haberleri: Bahçesaray'da Eğitime Kar Engeli

Bahçesaray'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bahçesaray'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Van'ın Bahçesaray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:09 Kaynak: AA

Van, Bahçesaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" Dediği Projenin Detayları Ortaya Çıktı: Doğu Kudüs Filistin'e Bırakılacak CHP'de Aziz Kocaoğlu Krizi! Bağımsız Aday Olabilir

Güvenlik Görevlisi, Siteden Araç Çalan Hırsızı Başından Vurarak Öldürdü Altın Fiyatları Ne Durumda! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 10:33:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçesaray'da Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]