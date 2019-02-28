Son Dakika Haberleri: Bahçesaray'da Eğitime Kar Engeli

Bahçesaray'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bahçesaray'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Van'ın Bahçesaray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.


Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.


Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:05 Kaynak: AA

Van, Bahçesaray, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köprü Cezalarının İadesi İçin Son Başvuru Tarihi Bugün Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti

Dış Ticaret Açığı Ocak'ta Yüzde 72,5 Azaldı Trump ve Kim Arasında Yapılan Görüşmede Anlaşma Sağlanamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 10:34:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçesaray'da Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]