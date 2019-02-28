Bahçesaray'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Van'ın Bahçesaray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Van
'ın Bahçesaray
ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:05 Kaynak: AA
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