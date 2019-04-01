Son Dakika Haberleri: Bahçesaray'da Halk Seçimini AK Parti'den Yana Kullandı

Bahçesaray'da Halk Seçimini AK Parti'den Yana Kullandı

51 dakika önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Belediye Başkan Adayı Meki Arvas seçimi kazanmasının adından, vatandaşlar halay çekerek seçimin zaferini kutladılar.

Bahçesaray'da Halk Seçimini AK Parti'den Yana Kullandı, System.String[]
Van'ın Bahçesaray ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Belediye Başkan Adayı Meki Arvas seçimi kazanmasının adından, vatandaşlar halay çekerek seçimin zaferini kutladılar.

Resmi olmayan sonuçlara göre oyların büyük bölümünü AK Parti Başkan Adayı Meki Arvas'ın almasıyla AK Partililer sevinç gösterisinde bulundu. Başkan adayı Meki Arvas, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Elmas Ay, Bahçesaray eski Belediye Başkanı Naci Orhan, partililer ve çok sayıda vatandaşlar bir araya gelerek kutlama yaptılar. Başkan adayı Meki Arvas, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı toplana kalabalığı selamlayarak seçimin kazanmasında emeği geçen vatandaşlara teşekkür ettiler.

Burada bir konuşma yapan AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, "Değerli Bahçesaray halkı, hepiniz mutluluğumuzu, birlik ve beraberliğimizi paylaştığınız için hepinizi cani gönülden tebrik ediyorum. Bilar AK Parti ailesi olarak yaklaşık 50 gündür alanda iken bir kota koymuştuk. Dedik ki Bahçesaray'da 31 Mart'ta güller, sümbüller bu yaz farklı açacak. Allah'ın izniyle verilen sözler, ve emekle Bahçesaray yüzde 68 ile AK Parti kazandı. Emeği geçen herkese cani gönülden teşekkür ediyorum" dedi

Yapılan konuşmaların ardın kalabalık Türkçe ve Kürtçe müzikler eşliğinde halay çektiler.

"Meki Arvas'ın özgeçmişi"

Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Arvas mahallesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini ilçede tamamladı. AK Parti kurucu üyesi olan Arvas, partinin il genel meclisi üyeliğini de yaptı. Arvas, evli ve 5 çocuk babasıdır. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:11 Kaynak: İHA

Meki Arvas, Bahçesaray, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 01:02:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçesaray'da Halk Seçimini AK Parti'den Yana Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]