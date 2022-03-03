BAHÇESARAY'DA HEYELAN; DÜŞEN KAYALAR YOLU KAPATTI - Son Dakika
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BAHÇESARAY'DA HEYELAN; DÜŞEN KAYALAR YOLU KAPATTI

03.03.2022 13:49

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen heyalanda, düşen kayalar nedeniyle yol, 2 saat ulaşıma kapandı.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen heyalanda, düşen kayalar nedeniyle yol, 2 saat ulaşıma kapandı.

Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle büyük kaya parçaları yola düştü. Düşen kayalar Bahçesaray ile Çatbayır Mahallesi'nin yolunu ulaşıma kapattı. Mahalle Muhtarı Eyüp Koşan ve halk olay yerine giderek durumu Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas'a bildirdi. Başkan Arvas'ın talimatıyla bölgeye bir iş makinesi gönderildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kayalar kaldırılarak yol ulaşıma açıldı. (DHA)

BAHÇESARAY'DA HEYELAN; DÜŞEN KAYALAR YOLU KAPATTI
BAHÇESARAY'DA HEYELAN; DÜŞEN KAYALAR YOLU KAPATTI
BAHÇESARAY'DA HEYELAN; DÜŞEN KAYALAR YOLU KAPATTI

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Toprak Kayması, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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