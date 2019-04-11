Bahçesaray'da Jandarmadan Öğrencilere Kırtasiye ve Giyim Malzemesi

VAN'ın Bahçesaray İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, ihtiyaç sahibi 150 öğrenciye kırtasiye ve giyim malzemesi yardımında bulundu.

VAN'ın Bahçesaray İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, ihtiyaç sahibi 150 öğrenciye kırtasiye ve giyim malzemesi yardımında bulundu.



Kışın en çetin geçtiği ve kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu Van'ın Başçesaray ilçesinde görev yapan jandarma ekipleri, bir taraftan terörle mücadelesini sürdürürken ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına da çeşitli yardımlarda bulundu. Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalle mahalle dolaşıp, ihtiyaç sahibi öğrencileri tespit ediyor. Son iki haftada 25 mahalleyi ziyaret eden ekipler, şu ana kadar 150 öğrenciye giyim ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu. Yardımları alan öğrenciler askerlere teşekkür ederken jandarma ekipleri ile hatıra fotoğrafı da çektirdiler.



- Van

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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