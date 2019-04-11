Son Dakika Haberleri: Bahçesaray'da Jandarmadan Öğrencilere Kırtasiye ve Giyim Malzemesi

Bahçesaray'da Jandarmadan Öğrencilere Kırtasiye ve Giyim Malzemesi

12 dakika önce

VAN'ın Bahçesaray İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, ihtiyaç sahibi 150 öğrenciye kırtasiye ve giyim malzemesi yardımında bulundu.

Bahçesaray'da Jandarmadan Öğrencilere Kırtasiye ve Giyim Malzemesi, System.String[]
VAN'ın Bahçesaray İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, ihtiyaç sahibi 150 öğrenciye kırtasiye ve giyim malzemesi yardımında bulundu.

Kışın en çetin  geçtiği ve kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu Van'ın Başçesaray ilçesinde görev yapan jandarma ekipleri, bir taraftan terörle mücadelesini sürdürürken ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına da çeşitli yardımlarda bulundu. Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalle mahalle dolaşıp, ihtiyaç sahibi öğrencileri tespit ediyor. Son iki haftada 25 mahalleyi ziyaret eden ekipler, şu ana kadar 150 öğrenciye giyim ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu. Yardımları alan  öğrenciler askerlere teşekkür ederken jandarma ekipleri ile hatıra fotoğrafı da çektirdiler.

- Van
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:13 Kaynak: DHA
Kar, Van, Jandarma, Bahçesaray, Güncel
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