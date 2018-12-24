Bahçesaray'da Kar Tatili
53 dakika önce
Van'ın Bahçesaray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi.
Van
'ın Bahçesaray
ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Bahçesaray'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bugün için ara verildiği bildirildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:09 Kaynak: İHA
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