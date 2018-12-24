Son Dakika Haberleri: Bahçesaray'da Kar Tatili

Bahçesaray'da Kar Tatili

53 dakika önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi.

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Bahçesaray'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bugün için ara verildiği bildirildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:09 Kaynak: İHA

Van, Bahçesaray, Güncel
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