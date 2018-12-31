Son Dakika Haberleri: Bahçesaray'da Kar Tatili

Bahçesaray'da Kar Tatili

1 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bahçesaray ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hayatı durma noktasına getirdi. Olumsuz hava şartları nedeniyle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün için (31 Aralık 2018) ara verildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:15 Kaynak: İHA

Van, Bahçesaray, Güncel
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