Bahçesaray'da Karasabanlar halen revaçta - Son Dakika

Bahçesaray'da Karasabanlar halen revaçta

VAN - Van'ın karıyla meşhur Bahçesaray ilçesinin köylerinde tarlalar halen karasaban ve öküzlerle sürülüyor.

Van merkeze 110 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray'ın kırsal ve dik yamaçlı mahallelerinde halen karasaban kullanılıyor. Tarımda makineleşme ve teknoloji Bahçesaray ilçesine bağlı bazı mahallelerde işe yaramıyor. Vatandaşlar, traktörün giremediği dik yamaçlardaki tarım arazilerini kendi el yapımı karasaban ve öküzlerle sürüp ekime hazırlıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerini sürmeye başlayan vatandaşlar, kışın büyük bir özenle besledikleri öküzlerini karasabana bağlayarak günlerce çift sürüyor.

Öküzlerle kara saban yapmanın kendileri için bir zorunluluk olduğunu belirten köylüler, "Ekim yaptığımız düz bir alanımız yok. Özenle beslediğimiz öküzlerimizle aylarca dik yamaçlarda çift sürüyoruz. Öküzlerimiz bizim için bir traktörden daha değerli" dedi.