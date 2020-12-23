Özalp ve Saray'da kar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Özalp ve Saray ilçelerinde dün etkili olan rüzgar, gün içerisinde yerini kara bıraktı. Güne karla uyanan vatandaşlar, araçların üzerinde ve evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Belediye karla mücadele ekipleri de vatandaşların sıkıntı yaşamaması için ilçe merkezi ve mahalle yollarında çalışma başlattı.

Karayolları ekipleri de Özalp-Van kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.