Bahçesaray'da kuşun motoruna yuva yaptığı iş makinesi, sahibi tarafından çalıştırılmıyor - Son Dakika

Bahçesaray'da kuşun motoruna yuva yaptığı iş makinesi, sahibi tarafından çalıştırılmıyor

Bahçesaray'da kuşun motoruna yuva yaptığı iş makinesi, sahibi tarafından çalıştırılmıyor -Park halinde bekletilen iş makinesi, kuşların yuvalarından uçmalarının ardından çalıştırılacak Van'ın Bahçesaray ilçesinde kuşun motoruna yuva yaptığı iş makinesi, sahibi tarafından çalıştırılmıyor.

Bahçesaray'da kuşun motoruna yuva yaptığı iş makinesi, sahibi tarafından çalıştırılmıyor

Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu

-Park halinde bekletilen iş makinesi, kuşların yuvalarından uçmalarının ardından çalıştırılacak

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde kuşun motoruna yuva yaptığı iş makinesi, sahibi tarafından çalıştırılmıyor. Park halinde bekletilen iş makinesi, kuşların yuvalarından uçmalarının ardından çalıştırılacak.

Bahçesaray merkezde ikametgah eden ve inşaat sektörü ile uğrasan Aytekin Görünüş simli vatandaş, arızalanan iş makinesinin tamiri için usta çağırdı. İş makinesi tamir edilirken ve tamir yapıldıktan sonra bir kuşun sürekli kendilerini takip ettiklerini gördüler. Bunun üzerine şüphelenen Görünüş ve operatör, iş makinesini incelemeye aldılar. Yaptıkları incelemede kuşun iş makinesinin motor kısmına yuva yaptığını gördüler. Bunun üzerine iş makinesi tekrar bulunduğu yere çekilerek kuş yuvalarının uçmalarının ardından çalıştırılacak.

İş makinesin yaklaşık 1 hafta önce arıza yaptığını ifade eden Aytekin Görünüş, "Tamir için usta çağırdım. Ustalar iş makinesini tamir ettikleri sıra bir kuşun kendilerine saldırdığını, sürekli etraflarında dolaştığını bana söylediler. Bende gelip kuşu gördüm. İş makinemize yuva yapacağına hiç ihtimal vermedik. İş makinesi yapıp yaklaşık 200 metre ileride bir iş vardı ortaya götürdük. Operatörümüz, 'kuş sürekli beni takip ediyor' dedi. Operatöre dedim o zaman sen iş makinesini sahadan çıkarma. Arıza yaptığı yere getirdik motor kaputunu açtığımızda kuşun yuvasını gördük. Çok güzel bir yuva yaptı 6 tane yumurtası var. İş makinemize ihtiyaç olmasına rağmen operatöre dedim kesinlikle kuşlar büyüyene kadar çalıştırılmayacak. Bizde şuan kuşların yumurtadan çıkıp uçmalarını bekliyoruz. Onlar uçtuktan sonra iş makinemizi çalıştıracağız.

Bahçesaray, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bahçesaray'da kuşun motoruna yuva yaptığı iş makinesi, sahibi tarafından çalıştırılmıyor - Son Dakika

Son Dakika

00:44 Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat 00:23 Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi 00:11 Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti 20:28 Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı 18:54 Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı 17:34 Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı 16:48 Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var 15:18 AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 09:13 Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı 08:58 İstanbul'da gece boşaltılan 3 bina, sabah tekrar korkuya neden oldu
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
00:37
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
00:29
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
00:08
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
23:57
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
23:56
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
23:44
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23:40
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
23:14
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 04:18:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçesaray'da kuşun motoruna yuva yaptığı iş makinesi, sahibi tarafından çalıştırılmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]