Bahçesaray'da mahalle yoluna çığ düştü - Son Dakika
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Bahçesaray'da mahalle yoluna çığ düştü

09.03.2022 15:56

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir mahallenin yolu kapandı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir mahallenin yolu kapandı.

Bölgede iki günden bu yana etkisini sürdüren kar ve tipi, Bahçesaray'da yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Özbeyli Mahallesi yolunun 15. kilometresine çığ düştü.

Van Büyükşehir Belediyesi Bahçesaray Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, kapanan yoldaki karların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Bir süre çalışma yapan ekipler, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle çalışmalara ara verdi.

Bahçesaray'da mahalle yoluna çığ düştü
Bahçesaray'da mahalle yoluna çığ düştü

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'Kar kaplanları' Van-Bahçesaray yolunu açmak için mücadeleyi sürdürüyor 'Kar kaplanları' Van-Bahçesaray yolunu açmak için mücadeleyi sürdürüyor Van-Bahçesaray karayoluna hummalı çalışma... Karayolları ekipleri çığ düştüğü alanlara 10 metreyi bulan kar kütlelerini temizliyor Van-Bahçesaray karayoluna hummalı çalışma... Karayolları ekipleri çığ düştüğü alanlara 10 metreyi bulan kar kütlelerini temizliyor

kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçesaray'da mahalle yoluna çığ düştü - Son Dakika


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