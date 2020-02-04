Bahçesaray'da minibüs, yolcularıyla çığ altında kaldı (3) - Son Dakika

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Bahçesaray'da minibüs, yolcularıyla çığ altında kaldı (3)
21 dakika önce
Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında kar kürüme çalışması yapan iş makinesi ile minibüsün çığ altında kalmasının ardından bölgede süren arama- kurtarma çalışmalarında 5 kişi sağ olarak çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:53 Kaynak: DHA
Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında kar kürüme çalışması yapan iş makinesi ile minibüsün çığ altında kalmasının ardından bölgede süren arama- kurtarma çalışmalarında 5 kişi sağ olarak çıkarıldı. Bölgede arama- kurtarma çalışmaları yapan ekipler önce çığ altında kalan minibüse ulaştı. Daha sonra minibüsün içinde 5 kişi sağ olarak çıkartıldı. Çığ altında kalan 5 kişi, bölgede hazır bekletilen ambulanslarla Van'daki hastanelere götürülmek üzere yola çıkarıldı. 6 kişinin daha çığ altında kaldığı tahmin edilen köylülerin yanısıra 200 kişiden oluşan arama- kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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