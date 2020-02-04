Bahçesaray'da minibüs, yolcularıyla çığ altında kaldı: 4 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçesaray'da minibüs, yolcularıyla çığ altında kaldı: 4 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Bahçesaray'da minibüs, yolcularıyla çığ altında kaldı: 4 ölü, 5 yaralı

6 saat önce

Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında çığ altında kalan minibüsteki yolcuların kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürdürülürken, Van Valiliği'nden açıklama geldi.

Bahçesaray'da minibüs, yolcularıyla çığ altında kaldı: 4 ölü, 5 yaralı, System.String[]

VAN VALİSİ: 4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Van- Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında çığ altında kalan minibüsteki yolcuların kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürdürülürken, Van Valiliği'nden açıklama geldi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den alınan bilgiye göre çığ altında kalan minibüsten 5 kişinin sağ olarak kurtarıldığı, 4 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Halen çığ altında kaldığı tahmin edilen 4 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

OLAYDAN 4 SAAT SONRA MİNİBÜSE ULAŞILDI

Van- Bahçesaray karayolunda saat 17.00 sıralarında meydana gelen çığ felaketinde kar altında kalan minibüse saat 21.00 sıralırnda ulaşıldığı öğrenildi. Bu saatten sonra zamana karşı hızma müdahale eden ekipler araç içerisinde bulunan yolculardan 5'ini sağ olarak kurtardı. saat 22.00 ssıralarında ise 4 kişinin cansız bedeni araçtan çıkarıldı.

YAKINLARI HASTANELERE AKIN ETTİ

Bu arada olaydan sonra çığ altında bulunan minibüsten çıkarılan 5 kişi ile kısmen kar altında kalan iş makinesinden kendi imkanları ile yaralı olarak kurtulan operatör Bahattin Karagülle'nin tedavilerine hastanelerde devam ediliyor. 3 yaralının Bölge Hastanesi'nde, 3 yaralının da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi altında bulunduğu öğrenildi. kaza haberini alan yakınları da hastanelere akın etti. Vatandaşlar, kurtarılan yakınlarının durumları hakkında bilgi almaya çalıştı.

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Haber: VAN,


Van Valiliği, Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:57 Kaynak: DHA
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