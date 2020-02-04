Bahçesaray'da minibüs, yolcularıyla çığ altında kaldı: 4 ölü, 7 yaralı (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçesaray'da minibüs, yolcularıyla çığ altında kaldı: 4 ölü, 7 yaralı (4) - Son Dakika

Bahçesaray'da minibüs, yolcularıyla çığ altında kaldı: 4 ölü, 7 yaralı (4)

6 saat önce

Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında çığ felaketinde kar altında kalan minibüsten yaklaşık 6 saat sonra 2 kişi daha kurtarıldı.

Bahçesaray'da minibüs, yolcularıyla çığ altında kaldı: 4 ölü, 7 yaralı (4), System.String[]

KURTARILANLARIN SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Van- Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında çığ felaketinde kar altında kalan minibüsten yaklaşık 6 saat sonra 2 kişi daha kurtarıldı. Böylece 4 kişinin yaşamını yitirdiği çığ felaketinde 7 kişi minibüsten sağ olarak kurtarıldı. İş makinesinden yaralı olarak kurtulan kepçe operatörü Bahattin Karagülle ile birlikte toplam 8 yaralı hastanelerde tedaviye alındı.

4 YARALI BÖLGE HASTANESİNDE

Bu arada çığ felaketinde yaralanan Bahattin Karagülle ile birlikte minibüsten çıkarılan Fethi Turan, Nezih Turan ve Sadık Türkeş'in Van Bölge Hastanesinde tedaviye alındıkları diğer yaralıların ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavilerine devam edildiği öğrenildi.


Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:50 Kaynak: DHA
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