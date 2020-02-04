Bahçesaray'da minibüs, yolcularıyla çığ altında kaldı: 4 ölü, 7 yaralı (6) - Son Dakika

KURTARILANLARIN SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Van- Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında çığ felaketinde kar altında kalan minibüsten yaklaşık 6 saat sonra 2 kişi daha kurtarıldı. Böylece 4 kişinin yaşamını yitirdiği çığ felaketinde 7 kişi minibüsten sağ olarak kurtarıldı. İş makinesinden yaralı olarak kurtulan kepçe operatörü Bahattin Karagülle ile birlikte toplam 8 yaralı hastanelerde tedaviye alındı.

4 YARALI BÖLGE HASTANESİNDE

Bu arada çığ felaketinde yaralanan Bahattin Karagülle ile birlikte minibüsten çıkarılan Fethi Turan, Nezih Turan ve Sadık Türkeş'in Van Bölge Hastanesinde tedaviye alındıkları diğer yaralıların ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavilerine devam edildiği öğrenildi.