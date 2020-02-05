Bahçesaray'da minibüs, yolcularıyla çığ altında kaldı: 4 ölü, 7 yaralı (6) - Son Dakika

Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında çığ düşmesi sonucu kar altında kalan minibüsten ekipler tarafından sağ çıkartılan 7 kişi ile cansız bedenlerine ulaşılan 4 kişinin kimlikleri belirlendi. Kepçe operatörü ile birlikte çığ felaketinde yaralan 4 kişinin Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 4 kişinin ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavilerine devam edildiği belirtildi. Yaralıların isimleri şöyle:

Minibüstekiler: Sadık Türkeş, Fethi Turan, Nezih Turan, Adalet Turan, Mehmet Yaralı, Veysel Atlan ve Emin Takmaz ve kepçe operatörü Bahattin Karagülle.

Çığ felaketinde ölenlerin ise Saadet Tosun, Mehteber Alav, Veysel Atlan ve Emin Takmaz oldukları belirlendi.

ZAMANA KARŞI KUTARMA OPERASYONU

Bahçesaray'ın Karabet geçidi yakınlarında minibüsün çığ altında kaldığı olayda ekipler, zamana karşı süratle koordine edilerek olay yerine sevk edildi. Başarılı kurtarma operasyonu ile 7 kişi çığ altında kalan minibüsten kurtarılarak, olayın tam bir faciaya dönüşmesinin önüne geçildi.

Saat 17.00 sıralarında bölgede kar küremesi yaparken meydana gelen çığ felaketinde kendi imkanları ile kurtulan kepçe operatörü Bahattin Karagülle'nin ihbarı ile olaydan haberdar olundu.

4 SAAT SONRA MİNİBÜSE ULAŞILDI

Köy minibüsünün çığ altında kaldığı bilgisinin ardından olay yerine biri snowtrack ambulans olmak üzere 6 adet 112 ambulansı ile UMKE, AFAD , Karayolları ve Jandarma ekipleri görevlendirildi.

Saat 19.05'te olay yerine ulaşan UMKE ekibi, uydu telefonu ile irtibata geçerek çığ altında kalan aracın bulunamadığını ve AFAD ekiplerinin olay yerine ulaşmasını beklediklerini bildirdi.

Saat 19.42'de AFAD ekipleri de olay yerine ulaştı.

20.15'te arama çalışmalarına yardımcı olacak takviye ekipler de (1 dört yataklı ambulans ve 3 pajero ambulans) olay yerine yönlendirildi.

21.08'de Çığ altında kalan minibüse ulaşıldı. Köylülerin de destek verdiği çalışmalarla ilk olarak 5 kişi sağ olarak kurtarıldı. Yaralı olarak çıkarılan 5 kişi Van'daki hastanelere gönderildildi.

21.45'te 1 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, minibüste 2 kişinin de cansız bedenlerine ulaşıldı.

Saat 22.58'de araçtan 1 kişi sağ olarak kurtarılırken, 1 kişinin ise cansız bedeni çıkarıldı. 1 kişi ise ağır yaralı çıkarıldı.