Bahçesaray'da minibüs, yolcularıyla çığ altında kaldı: 5 ölü, 6 yaralı (7) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçesaray'da minibüs, yolcularıyla çığ altında kaldı: 5 ölü, 6 yaralı (7) - Son Dakika

Bahçesaray'da minibüs, yolcularıyla çığ altında kaldı: 5 ölü, 6 yaralı (7)

1 saat önce

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİVan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 4 yaralıyı ziyarete ederek, durumları hakkında Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik'ten bilgi aldı.

Bahçesaray'da minibüs, yolcularıyla çığ altında kaldı: 5 ölü, 6 yaralı (7), System.String[]

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 4 yaralıyı ziyarete ederek, durumları hakkında Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik'ten bilgi aldı. Daha sonra durumu iyi olan 3 yaralıya geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Bilmez, olayın meydana gelmesi ve araçta kaç kişi oldukları ile ilgili soru sordu. Vali Bilmez, Başhekim ve yaralılarla görüştükten sonra gazetecilere açıklama yaptı. Vali Bilmez, ölü sayısının da 5'e yükseldiğini söyledi. hastaneye getirilen yaralılardan zdurumu ağır olan Emirhan Kaymaz'ın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdiğini söyledi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Vali Bilmez, olay yerinde ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını olumsuz hava koşullarına rağmen aralıksız sürdürdüğünü belirtti. 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralı kurtarıldığı minibüste, 2 kişinin daha bulunduğu tahmin ediliyor. yaralılardan alınan bilgiye göre kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalara devam ediliyor.

YARALILARIN İSİMLERİ

Vali Bilmez'in açıklamasına göre çığ felaketinde yaralıların isimleri şöyle:

Minibüstekiler:  Sadık Türkeş, Fethi Turan, Nezih Turan, Adalet Turan, Mehmet Yaralı, Veysel Atlan ve kepçe operatörü Bahattin Karagülle.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ

Bahçesaray'daki çığ felaketinde ölenlerin kimlikleri ise şöyle:

Saadet Tosun, Mehteber Alav, Veysel Atlan, Emin Takmaz ve  Emirhan Kaymaz.

Haber: VAN,


Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:46 Kaynak: DHA
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