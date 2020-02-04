Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü (1) - Son Dakika

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Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü (1)
6 saat önce
Van-Bahçesaray karayolu Çığ düşmesi Ambulansın geçişi İş makinası VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:10 Kaynak: AA
Van- Bahçesaray karayolu
Çığ düşmesi
Ambulansın geçişi
İş makinası VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
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