Son Dakika Haberleri: Bahçesaray'da Okullara Kar Tatili

Bahçesaray'da Okullara Kar Tatili

45 dakika önce

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, eğitime-öğretime bugün için ara verildi.

Bahçesaray'da Okullara Kar Tatili, System.String[]
VAN'ın Bahçesaray  ilçesinde  etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, eğitime-öğretime bugün için ara verildi.

Van ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etikiledi. Kar yağışı nedeniyle  Bahçesaray ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edildi. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:38 Kaynak: DHA

Van, Bahçesaray, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağlık Görevlisi, Yaşlı Hastayı 500 Metre Sırtında Taşıdı Vanlı Baba, Çocuklarıyla 2 Gün Uğraşıp 'Kardan Canavar' Yaptı

10 İlde Yılın Son Günü Okullar Tatil Edildi! Binali Yıldırım, İstanbul'da Rakibi Olan 'Ekrem İmamoğlu'nun Aleyhine Kullanılır' Diye Getirilen Dosyaları Geri Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 09:23:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçesaray'da Okullara Kar Tatili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]