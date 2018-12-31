Bahçesaray'da Okullara Kar Tatili
45 dakika önce
VAN'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, eğitime-öğretime bugün için ara verildi.
VAN'ın Bahçesaray
ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, eğitime-öğretime bugün için ara verildi. Van
ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etikiledi. Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edildi. - Van
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:38 Kaynak: DHA
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