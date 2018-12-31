Bahçesaray'da Okullara Kar Tatili (3)
1 saat önce
ÇATAK'TA EĞİTİME KAR ENGELİVan Çatak'ta etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede eğitime bugün öğleden sonra için yarım gün ara verildi.
ÇATAK'TA EĞİTİME KAR ENGELİ
Van Çatak
'ta etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede eğitime bugün öğleden sonra için yarım gün ara verildi. Çatak'ta kar yağışının süreceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:43 Kaynak: DHA
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