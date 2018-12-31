Son Dakika Haberleri: Bahçesaray'da Okullara Kar Tatili (3)

Bahçesaray'da Okullara Kar Tatili (3)

1 saat önce

ÇATAK'TA EĞİTİME KAR ENGELİVan Çatak'ta etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede eğitime bugün öğleden sonra için yarım gün ara verildi.

Bahçesaray'da Okullara Kar Tatili (3), System.String[]
ÇATAK'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Van  Çatak'ta etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede eğitime bugün öğleden sonra için yarım gün ara verildi. Çatak'ta kar yağışının süreceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:43 Kaynak: DHA

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