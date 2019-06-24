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Bahçesaray'da orman yangını

1 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipeleri tarafından söndürüldü.

Bahçesaray'da orman yangını, System.String[]
Van'ın Bahçesaray ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipeleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Bahçesaray ilçesi Akyayla Mahallesi'ne bağlı Konuk mezrası civarında bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bahçesaray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın, 2 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:23 Kaynak: İHA
Van, İtfaiye, Bahçesaray, 3. Sayfa
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