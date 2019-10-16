Son Dakika Haberleri: Bahçesaray'da patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Bahçesaray'da patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Bahçesaray'da patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

1 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Bahçesaray'da patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Bahçesaray ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.


Açıklamada, "PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla, Bahçesaray ilçesi Altındere Mahallesi kırsalında 15 Ekim 2019 tarihinde Kıran - Şehit Güvenlik Korucusu Salih Eren Operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyon neticesinde; 2 adet el bombası, çok sayıda fişek ve patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Bahçesaray, Jandarma, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:00 Kaynak: İHA
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