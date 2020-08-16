Bahçesaray'da satranç turnuvası düzenlenecek - Son Dakika

Van'ın Bahçesaray ilçesinde online satranç turnuvası düzenlenecek.

Bahçesaray Kaymakamlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Van İl Temsilciği tarafından düzenlenecek turnuvayla ilçenin tanıtılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Affan Orhan, yaptığı açıklamada, tarihte Bahçesaray'ın bölgenin ilim merkezlerinden biri olarak bilindiğini anlattı.

İlçenin dini ve kültürel değerlerinin yanı sıra doğasıyla da ön plana çıktığını belirten Orhan, Bahçesaray'ın asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılan satranç geleneğinin devam ettiği en önemli kent olduğunu ifade etti.

İlçenin tanıtılması için zaman zaman farklı etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Orhan, şunları kaydetti:

"İlçemizde yediden yetmişe herkes satranç oynuyor. Bu geleneğin, bu kültürün yaşatılması çok kıymetli. Bizler de bu geleneğin yeni nesillere aktarılması ve ilçemizi dünyaya tanıtmak için satranç turnuvaları düzenliyoruz. Kaymakamlığımızın destekleriyle düzenleyeceğimiz turnuva salgın nedeniyle internet üzerinde olacak. Çok yoğun bir katılım var. Derece yapacak olan satranç tutkunlarına ilçemizin en önemli değerleri olan ceviz ve bal hediye edeceğiz."