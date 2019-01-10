Bahçesaray'da Tansiyon ve Şeker Hastası Kadın 1 Saatlik Çalışma Sonucu Hastaneye Ulaştırıldı
30 dakika önce
Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Ulubeyli Mahallesinde ikamet eden tansiyon ve şeker hastası kadın, sağlık ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırdı.
Van
'ın Bahçesaray
ilçesine bağlı Ulubeyli Mahallesinde ikamet eden tansiyon ve şeker hastası kadın, sağlık ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırdı.
Bahçesaray ilçesine 15 kilometre uzakta olan Ulubeyli Mahallesi'nde ikamet eden tansiyon ve şeker hastası Nezaket Karaboğa (60) isimli hasta rahatsızlanınca 112 Acil Servis
ekiplerine haber verildi. Kısa sürede mahalleye giden sağlık ekipleri mahalle içerisinde karda mahsur kalınca belediye ekiplerinden yarım istendi. Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu koordinesinde iş makinesi mahalleye gönderildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu hasta Bahçesaray Develet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:49 Kaynak: İHA
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