Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketi için arama kurtarma ekibi geldi - Son Dakika

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Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketi için arama kurtarma ekibi geldi
6 saat önce
Çığ felaketi için arama kurtarma ekibi geldi Arama kurtarma ekibinin uçaktan inişi VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ çalışmalarına katılmak üzere gelen ekipleri taşıyan askeri uçak, Van Havalimanına indi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:55 Kaynak: AA
Çığ felaketi için arama kurtarma ekibi geldi
Arama kurtarma ekibinin uçaktan inişi VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ çalışmalarına katılmak üzere gelen ekipleri taşıyan askeri uçak, Van Havalimanına indi.
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