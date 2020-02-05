Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketi için arama kurtarma ekibi geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketi için arama kurtarma ekibi geldi - Son Dakika

Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketi için arama kurtarma ekibi geldi

6 saat önce

Çığ felaketi için arama kurtarma ekibi geldi Arama kurtarma ekibinin uçaktan inişi VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ çalışmalarına katılmak üzere gelen ekipleri taşıyan askeri uçak, Van Havalimanına indi.

Çığ felaketi için arama kurtarma ekibi geldi

Arama kurtarma ekibinin uçaktan inişi VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ çalışmalarına katılmak üzere gelen ekipleri taşıyan askeri uçak, Van Havalimanına indi.

Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketi için arama kurtarma ekibi geldi

Bahçesaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:55 Kaynak: AA
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