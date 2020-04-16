Bahçesaray'da yol açma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bahçesaray'da yol açma çalışmaları devam ediyor

VAN - Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2,5 aydan buyana kapalı olan Van'ın Bahçesaray yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

Van'ın Bahçesaray yoluna 4-5 Şubat tarihlerinde düşen çığ sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 90 kişinin de yaralandığı olay sonrası yol ulaşıma kapatıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü 11. Şube Şefliğine bağlı Bahçesaray ve Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri yaklaşık 21 iş makinesi ve çok sayıda personel ile yol açma çalışmalarına devam ediyor. Bahçesaraylılar, alternatif yol olan Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden Van'a gelerek zaruri ihtiyaçlarını gideriyor.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı çalışmaların yapıldığı bölgeye gelerek yetkilerden bilgi aldı. Başkan Sabırlı, "Bahçesaray Kaparet Geçidi'ndeyiz. 4-5 şubat 2020 tarihinde Bahçesaray yolumuzda vahim bir olay yaşandı. Yaşadığımız çığ felaketinde 42 vatandaşımız şehit oldu. O günden buyana yaklaşık 70 gündür can güvenliğinden dolayı ve aşırı çığların gelmesinden ötürü yolumuz geçici olarak kapatılmıştı. Bu süre zarfından Van'a Hizan yolu üzerinden gidip geldik. Acil hastalarımız da polis ve jandarma helikopterleri ile Van'a sevk ettik. Rabbim devletimizin yar ve yardımcısı olsun tüm ekipleri cani gönülden tebrik ediyorum.