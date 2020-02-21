Bahçesaray'daki 5 hasta askeri helikopterle Van'a sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçesaray'daki 5 hasta askeri helikopterle Van'a sevk edildi - Son Dakika

Bahçesaray'daki 5 hasta askeri helikopterle Van'a sevk edildi

6 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 5 kişi, yolların kapalı olması nedeniyle askeri helikopterle il merkezine sevk edildi.

Bahçesaray'daki 5 hasta askeri helikopterle Van'a sevk edildi, System.String[]

Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 5 kişi, yolların kapalı olması nedeniyle askeri helikopterle il merkezine sevk edildi.


Van- Bahçesaray kara yolunda 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin andından yolun kapalı olması nedeniyle hastalar helikopterle sevk edilmeye devam ediliyor. Bahçesaray Devlet Hastanesinden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesi gereken 5 hasta için askeri helikopter kalktı. İlçe Jandarma Komutanlığı pistine inen helikopter, düşük yapan Yasemin Tan ile değişik sağlık sorunları bulunan Ali Akyol, Mehmet Tanış, Fazile Kavalı ve Medine Seçen'i alarak Van Jandarma Filo Komutanlığına getirdi. Burada hazır bekletilen ambulanslara alınan hastalar, götürüldükleri Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. - VAN

Bahçesaray, Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:58 Kaynak: İHA
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