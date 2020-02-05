Bahçesaray'daki çığ felaketi için gönderilen kurtarma ekibi, askeri uçakla Van'a geldi - Son Dakika
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Bahçesaray'daki çığ felaketi için gönderilen kurtarma ekibi, askeri uçakla Van'a geldi

6 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketi için Ankara'dan gönderilen arama kurtarma ekibini taşıyan uçak, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı Filo Komutanlığına indi.

Bahçesaray'daki çığ felaketi için gönderilen kurtarma ekibi, askeri uçakla Van'a geldi, System.String[]

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketi için Ankara'dan gönderilen arama kurtarma ekibini taşıyan uçak, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı Filo Komutanlığına indi.

Çatak-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde yaşanan çığ felaketinin ardından 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD ekibi ile dedektör köpekler ve bir kurtarma aracı Ankara'dan Van'a gönderildi.

Etimesgut Askeri Havaalanından havalanan kurtarma ekiplerini taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı Filo Komutanlığına iniş yaptı.

JAK ve AFAD ekipleri, Filo Komutanlığında araçlara binerek karayoluyla çığ felaketinin yaşandığı bölgeye hareket etti.

Bu arada, aynı uçakla Van'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de Filo Komutanlığında hazır bekletilen helikopterle çığ bölgesine geçti.

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:14 Kaynak: AA
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